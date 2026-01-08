Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Concedieri colective în Prahova

Concedieri colective în Prahova

Actualitate socială
Data: 15 Ianuarie 2026

Trei agenţi economici au informat Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova cu privire la intenţia de a lua măsuri de concediere colectivă, iar o companie care produce scaune auto a anunţat că își va închide treptat fabrica de la Ploieşti, cu consecințe pentru o mie de angajați. Conform AJOFM Prahova, o firmă din Câmpina va concedia 66 de salariaţi, o sucursală bancară va renunța la trei angajați, iar un complex turistic din zona Dealu Mare la 38 de salariaţi. (C.Z.)

