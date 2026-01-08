Doar șase ţări membre ale Uniunii Europene nu au adoptat, până în prezent, moneda unică: România, Polonia, Cehia, Ungaria, Suedia şi Danemarca, transmite Reuters. România are dificultăţi cu reducerea celui ma
Concedieri colective în Prahova
Trei agenţi economici au informat Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova cu privire la intenţia de a lua măsuri de concediere colectivă, iar o companie care produce scaune auto a anunţat că își va închide treptat fabrica de la Ploieşti, cu consecințe pentru o mie de angajați. Conform AJOFM Prahova, o firmă din Câmpina va concedia 66 de salariaţi, o sucursală bancară va renunța la trei angajați, iar un complex turistic din zona Dealu Mare la 38 de salariaţi. (C.Z.)