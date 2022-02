Concedieri și afaceri închise din cauza facturilor la energie

Data: 17 Feb, 2022

Peste 95% dintre antreprenori au primit facturi la energie mai mari cu cel puțin 50%, iar printre măsurile pe care le‑au luat sau au de gând să la ia se numără reducerea sau amânarea investițiilor, creșterea prețurilor produselor sau serviciilor lor, reduceri ale numărului de angajaţi sau chiar închiderea firmei. În Sighișoara, din cauza facturilor mari la energie, 80% din activitatea hotelurilor și pensiunilor este paralizată.

Peste 34% dintre întreprinzători spun că își reduc numărul de angajaţi, ca urmare a creşterii facturilor la energie, iar 8% îşi închid firma, arată un sondaj realizat de Consiliul Naţional pentru Întreprinderi Private Mici şi Mijlocii (CNIPMMR) din România, preluat de Agerpres.

Potrivit sondajului, pentru jumătate dintre antreprenori factura la electricitate a crescut cu 50%, o treime dintre ei spun că factura s‑a dublat şi 15% că a crescut cu 200%. Doar 0,41% au factura neschimbată.

La gaze, 37% dintre antreprenori au răspuns că factura a fost cu 50% mai mare, 29% că factura s‑a dublat şi aproape 20% că a crescut cu 200%. Pentru 5,4% factura la gaze nu a crescut.

„Întrebaţi ce măsuri vor lua, 76% au spus că vor reduce sau vor amâna investiţiile, jumătate spun că vor diminua activitatea firmei, 38% că vor amâna achiziţia unor programe de digitalizare, ba chiar pentru unul din trei întreprinzători această perioadă va însemna reducerea numărului de angajaţi. De asemenea, 8% spun că vor închide firma”, a atenționat preşedintele CNIPMMR, Florin Jianu, într‑o conferinţă de presă.

În cazul diminuării activităţii sau închiderii firmei, 42% dintre antreprenori vor disponibiliza 1‑9 angajaţi, 11% vor concedia 10‑49 angajaţi, 2,6% peste 50 angajaţi, în timp ce 39% nu vor disponibiliza.

De asemenea, 17% dintre antreprenori vor creşte preţurile produselor lor cu peste 30%, 42% vor scumpi cu 10‑30%, 19% vor scumpi cu sub 10%, iar 20% nu vor creşte prețurile.

„Piaţa nu acceptă aceste scumpiri, astfel că producţia va scădea şi vom importa mai mult, ceea ce înseamnă inflaţie şi scăderea puterii de cumpărare”, a subliniat reprezentantul antreprenorilor.

Un exemplu de blocaj cauzat de scumpirea energiei este situația care se înregistrează la Sighișoara, oraș puternic dependent de turism. Aici, peste 80% din capacităţile de cazare au fost închise din cauza facturilor care au dus la triplarea cheltuielilor de întreţinere, majoritatea agenților economici trimiţând personalul în şomaj tehnic.

„Suntem aproape în pragul falimentului. (…) Ultima factură pe care am primit‑o este de 41.000 lei, în contextul în care nu am folosit nici 50% din capacitatea de cazare. Faceţi un calcul şi vedeţi ce creştere uriaşă este: cea mai scumpă factură la gaz din istoria hotelului a fost de 12.000 lei, iar atunci a fost 100% ocupat”, a declarat, pentru Agerpres, Ioan Lazăr, unul dintre hotelierii din Sighişoara. (C. Z.)