Condiții mai grele de obținere a rezidenței britanice

Data: 24 Noiembrie 2025

Guvernul britanic a anunţat săptămâna trecută o înăsprire a condiţiilor de obţinere a statutului de rezident permanent în cazul străinilor aflaţi legal în țară, care vor avea nevoie de cel puţin zece ani de ședere, faţă de cinci în prezent, scrie AFP.

Măsurile au fost detaliate de ministrul de interne Shabana Mahmood în Camera Comunelor, la câteva zile după anunţul unor schimbări majore și în politica de azil. „Instalarea definitivă în această ţară nu este un drept, ci un privilegiu care trebuie să fie meritat”, a declarat Mahmood, ea însăşi fiica unor imigranţi pakistanezi.

Odată intrate măsurile în vigoare, un solicitant va putea cere un titlu de rezident permanent după zece ani de şedere legală în Regatul Unit, în loc de cinci ani până acum. Termenul se va prelungi la 15 ani în cazul imigranţilor care au primit ajutoare sociale mai puţin de un an, şi la 20 de ani pentru cei care au beneficiat de ajutoare mai mult de un an.

Excepţii sunt prevăzute pentru medici şi asistente, în cazul cărora rămân necesari doar cinci ani de ședere înainte de solicitarea rezidenței permanente. Procedura va fi accelerată, de asemenea, pentru persoanele ce dispun de „venituri ridicate” şi pentru „antreprenori”, care vor putea deveni rezidenți britanici după trei ani. În același timp, solicitanții de rezidenţă permanentă vor trebui să aibă cazier judiciar curat, un nivel suficient de cunoaștere a limbii şi să nu aibă datorii.

Conform estimărilor ministrului de interne, 1,6 milioane de străini ar putea să obţină rezidenţă permanentă până în 2030. Măsurile vor fi supuse consultării timp de 12 săptămâni, iar guvernul speră să le pună în aplicare din aprilie. (C.Z.)