Condiții pentru casarea mașinilor uzate

Data: 02 Sep, 2022

Zeci de mii de mașini fabricate înainte de 2007 ar urma să fie scoase din uz prin programul care prevede acordarea unei sume de 3.000 de lei proprietarilor care își dau vehiculul la fier vechi. Programul de casare începe în septembrie, are un buget de la Administraţia Fondului pentru Mediu de 50 de milioane de lei, dar depinde și de disponibilitatea financiară a autorită­ților locale, deoarece jumătate din prima de casare intră în sarcina acestora.

Programul privind casarea autovehiculelor uzate va fi lansat de Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) pe 23 septembrie 2022 și se va desfășura prin inter­mediul unităților administrativ-teritoriale interesate, care devin cofinanțatori ai proiectului.

Astfel, începând din 23 septembrie 2022, orice comună, oraş, municipiu sau sector al municipiului Bucureşti îşi va putea crea cont de utilizator în platforma dedicată de pe site-ul AFM.

Ulterior, între 30 septembrie și 25 noiembrie 2022 sau până la epui­zarea bugetului alocat, persoanele interesate să își dea ma­șina la fier vechi vor depune cererile de finanţare, împreună cu documentaţia aferentă, în aplicaţia informatică prin intermediul contului de utilizator.

Este foarte important ca persoana fizică care doreşte să se înscrie în program să verifice dacă unitatea administrativ-teritorială (UAT) pe raza căreia domiciliază participă la program și abia apoi să caseze şi să radieze autovehiculul uzat, a atenționat Administraţia Fondului pentru Mediu, potrivit Agerpres.

Unui solicitant i se poate aproba o singură cerere de finanţare. În schimbul casării unui autovehicul mai vechi de 15 ani, persoana fizică primeşte un stimulent în valoare de 3.000 lei, jumătate din sumă fiind suportată de AFM şi jumătate din bugetul local.

Potrivit AFM, proprietarul de autovehicul uzat se poate înscrie în program dacă are domici­liul/ re­şedinţa pe raza UAT-ului solici­tant de finanţare; are în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puţin 5 ani; nu are restanțe la bugetul de stat şi bugetul local; nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin programul Rabla Clasic sau Rabla Plus pentru acelaşi autovehicul uzat; nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului.

Totodată, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească autovehiculul sunt următoarele: este înregistrat în evidenţele fiscale ale UAT solicitant; are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani calculată de la anul fabricaţiei; are norma de poluare Euro 3 sau inferioară; conţine componentele esenţiale.

Potrivit autorității de mediu, beneficiarul stimulentului de casare trebuie să se angajeze că nu va achiziţiona un autoturism cu nor­ma de poluare Euro 4 şi/sau in­ferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului.

România, care are un parc auto foarte îmbătrânit, și-a luat angajamentul prin PNRR că, până în 2026, va casa 250.000 de rable. (C. Z.)