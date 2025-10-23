Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (UICN) atrage atenţia asupra riscurilor pentru „supravieţuirea” speciilor de polenizatori din Europa, în special a albinelor sălbatice, informează AFP şi
Consulat itinerant la Odesa
Un prim consulat itinerant român la Odesa este deschis, până la 28 octombrie, în incinta Hotelului Premier, până la soluţionarea aspectelor logistice şi administrative necesare reluării integrale a activităţii oficiului consular, transmite Ministerul Afacerilor Externe. În funcţie de evoluţiile de securitate, activitatea consulatului va continua, lunar, în acest format, până la operaţionalizarea efectivă a oficiului consular. Următorul consulat itinerant la Odesa este programat pentru perioada 15-30 noiembrie. (C.Z.)