Consulat itinerant la Odesa

Data: 23 Octombrie 2025

Un prim consulat itinerant român la Odesa este deschis, până la 28 octombrie, în incinta Hotelului Premier, până la soluţionarea aspectelor logistice şi administrative necesare reluării integrale a activităţii oficiului consular, transmite Ministerul Afacerilor Externe. În funcţie de evoluţiile de securitate, activitatea consulatului va continua, lunar, în acest format, până la operaţionalizarea efectivă a oficiului consular. Următorul consulat itinerant la Odesa este programat pentru perioada 15-30 noiembrie. (C.Z.)

