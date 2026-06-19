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Continuă criza politică

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Data: 24 Iunie 2026

Guvernul Adrian Veştea a fost respins, luni, de Parlament, cu 189 de voturi pentru şi 23 de voturi împotrivă. Au fost 212 de voturi exprimate. Pentru ca Guvernul să fie învestit era nevoie de votul favorabil a cel puţin 233 de parlamentari. Preşedintele Nicuşor Dan a convocat ieri noi consultări cu partidele şi formaţiunile parlamentare, pentru desemnarea unui premier. (C.Z.)

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