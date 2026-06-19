Autoritățile elene au prezentat oficial rezultatele celei mai recente etape a amplului program de restaurare a Partenonului, considerat unul dintre cele mai importante simboluri ale civilizației grecești și ale
Continuă criza politică
Guvernul Adrian Veştea a fost respins, luni, de Parlament, cu 189 de voturi pentru şi 23 de voturi împotrivă. Au fost 212 de voturi exprimate. Pentru ca Guvernul să fie învestit era nevoie de votul favorabil a cel puţin 233 de parlamentari. Preşedintele Nicuşor Dan a convocat ieri noi consultări cu partidele şi formaţiunile parlamentare, pentru desemnarea unui premier. (C.Z.)