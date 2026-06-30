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Contract SAFE pentru un tronson din A8

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Data: 07 Iulie 2026

Contractul SAFE pentru proiectarea şi execuţia tronsonului 4 al Autostrăzii Unirii - A8 (Târgu-Neamţ - Iaşi - Ungheni), care va lega România de Republica Moldova, a fost parafat, joi, cu o asociere de firme din Italia, a anunțat Compania Naţională de Investiţii Rutiere. Au fost semnate și două documente bilaterale între cele două guverne pentru tronsonul 4, care se referă la porţiunea dintre Iaşi și podul peste Prut la Ungheni și va include, în premieră, primii kilometri de autostradă construiți în Republica Moldova. Valoarea contractului este de 3,57 miliarde de lei, prin programul SAFE, iar durata de 46 de luni. (C.Z.)

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