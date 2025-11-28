Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Covasna: Producție la cartofi cu 20% mai mică 

Covasna: Producție la cartofi cu 20% mai mică 

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 28 Noiembrie 2025

Agricultorii din judeţul Covasna au avut, în medie, producţii la cartofi cu aproximativ 20% mai scăzute decât anii trecuți, în principal din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, a declarat directorul Direcţiei Agricole Județene, Kozma Bela. Anul acesta în județ au fost cultivate cu cartofi 12.500 ha, iar producţia medie a fost de 17.450 kg/ha. Problema majoră a cultivatorilor este lipsa spaţiilor de depozitare, de aceea aceştia sunt nevoiţi să vândă cartofii cu 0,90-1,20 lei la poarta fermei, preț foarte mic în raport cu cheltuielile de producţie. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   agricultură
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială