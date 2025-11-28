România dispune de resurse considerabile, având a cincea suprafaţă agricolă din UE şi fiind unul dintre marii producători de cereale, este performantă ca volum agricol, dar nu produce valoare adăugată, arată
Covasna: Producție la cartofi cu 20% mai mică
Agricultorii din judeţul Covasna au avut, în medie, producţii la cartofi cu aproximativ 20% mai scăzute decât anii trecuți, în principal din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, a declarat directorul Direcţiei Agricole Județene, Kozma Bela. Anul acesta în județ au fost cultivate cu cartofi 12.500 ha, iar producţia medie a fost de 17.450 kg/ha. Problema majoră a cultivatorilor este lipsa spaţiilor de depozitare, de aceea aceştia sunt nevoiţi să vândă cartofii cu 0,90-1,20 lei la poarta fermei, preț foarte mic în raport cu cheltuielile de producţie. (C.Z.)