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Creștere a rețelelor de utilități

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Data: 28 Iulie 2026

Lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile, în România, a ajuns la 98.718,5 km în 2025, mai mare cu 1,8% comparativ cu anul anterior, în timp ce reţeaua de distribuţie a gazelor naturale a atins 52.407,9 km (din care 27.108,7 km în municipii şi oraşe), în creștere cu 2,8%, arată Institutul Naţional de Statistică. În ceea ce priveşte spaţiile verzi, la sfârşitul lui 2025 erau 480.561 ha, cu 1.698 ha mai mult decât în 2024. (C.Z.)

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