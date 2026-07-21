Banca Centrală Europeană (BCE) a dezvăluit, recent, primele zece propuneri grafice preselectate pentru următoarea serie de bancnote euro şi a lansat un sondaj online prin care invită cetăţenii UE să voteze, p
Creștere a rețelelor de utilități
Lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile, în România, a ajuns la 98.718,5 km în 2025, mai mare cu 1,8% comparativ cu anul anterior, în timp ce reţeaua de distribuţie a gazelor naturale a atins 52.407,9 km (din care 27.108,7 km în municipii şi oraşe), în creștere cu 2,8%, arată Institutul Naţional de Statistică. În ceea ce priveşte spaţiile verzi, la sfârşitul lui 2025 erau 480.561 ha, cu 1.698 ha mai mult decât în 2024. (C.Z.)