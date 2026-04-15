Criza de la București în presa internațională

Data: 22 Aprilie 2026

România a intrat luni seară în criză politică, după ce Partidul Social Democrat, într-un eveniment la Palatul Parlamentului, a decis să îi retragă sprijinul prim-ministrului Ilie Bolojan. După anunțarea rezultatului votului social-democraților, conducerea Partidului Naţional Liberal s-a reunit într-o ședință la finalul căreia Ilie Bolojan a declarat că va continua să îşi exercite mandatul. Liderul USR, Dominic Fritz, şi-a exprimat susţinerea pentru premier şi a anunţat că nu va ieşi de la guvernare, în timp ce preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat la Digi24 că formațiunea sa nu are „nici un motiv” să se retragă din Guvern.

Situația din România este relatată pe larg de agenţiile internaţionale de presă. Agenția Reuters scrie că gestul PSD va declanşa probabil luni de instabilitate ce vor pune în pericol fondurile UE şi ratingul de credit al ţării. Eşecul implementării unor reforme până în august ar însemna pierderea a 11 miliarde de euro din PNRR, circa jumătate din alocarea totală primită de la Bruxelles. De asemenea, sunt în pericol contracte de apărare de 16,6 miliarde de euro prin SAFE care ar trebui încheiate în perioada următoare, comentează agenția. O majoritate pro-europeană nu poate exista fără PSD, cel mai mare partid din Parlament, cu 28% din mandate, mai scrie Reuters, adăugând că România nu a organizat niciodată alegeri parlamentare anticipate.

Și AFP remarcă riscul pentru țara noastră de a pierde miliarde de euro din fondurile europene, în timp ce agenția EFE arată că soluția de ieșire din criză cea mai vehiculată de presa română este ca Bolojan să fie demis printr-o moţiune de cenzură şi să fie refăcută coaliţia PSD-PNL cu un alt premier liberal. (C.Z.)