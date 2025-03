Criză de salvatori montani

Data: 27 Martie 2025

Gradul de acoperire cu personal în cadrul serviciilor Salvamont România este de sub 18% la nivel naţional, iar acest lucru duce la epuizarea salvatorilor de pe munte care au, de la an la an, tot mai multe intervenții. Potrivit șefului Salvamont România, Sabin Cornoiu, în prezent, serviciul are 326 de salvamontişti angajați la nivel naţional, însă numărul corespunzător ar trebui să fie de 1.531.

„Numărul de activităţi pe munte, fie că vorbim de activităţi turistice sau activităţi economice, s-a dezvoltat foarte mult, oamenii sunt atraşi către zona montană (...). Inevitabil a crescut şi numărul de evenimente montane. Din păcate, în ultimii 3-4 ani, ca urmare a măsurilor impuse la nivel guvernamental, nu s-au mai putut face angajări la Salvamont”, a declarat, pentru Agerpres, Sabin Cornoiu.

El a menţionat că sunt judeţe unde acoperirea este sub 5%, cei mai mulţi angajaţi fiind la Salvamont Suceava, care are o acoperire de 43%. „Oamenii sunt epuizaţi, avem activitate cu risc foarte mare, o activitate care se desfăşoară în condiţii foarte grele şi oamenii nu pot fi folosiţi la nesfârşit după acest program foarte încărcat. (…) Ne-ar trebui, în primă urgenţă, majorarea schemei acestor servicii şi angajarea a 327 de oameni, ca să putem să desfăşurăm activitatea la un nivel minimal”, a adăugat şeful Salvamont. Acest număr este corelat cu resursa umană disponibilă și cu numărul celor care sunt școlarizați și care vor termina pregătirea în următorul an, având în vedere că un salvator parcurge o şcoală de doi ani.

În 2024, peste 7.500 de persoane au fost salvate în circa 6.500 de intervenţii ale salvamontiștilor, potrivit Salvamont România. (C. Z.)