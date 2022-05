Cu cât a crescut rata unui credit imobiliar față de anul trecut

Data: 20 Mai, 2022

Vânzările de locuințe vor intra într-o perioadă dificilă din cauza scumpirii împrumuturilor, a inflației, a exploziei prețurilor la materialele de construcție și a conflictului din Ucraina, arată o analiză realizată de experți în domeniul pieței imobiliare. Potrivit calculelor acestora, cei care iau acum un credit pentru un apartament de 100.000 de euro + TVA vor plăti o rată lunară de 2.471 de lei, față de 2.255 de lei cât era rata unui credit contractat în trimestrul I anul trecut.

Piaţa clădirilor rezidenţiale va trece printr-o perioadă de stagnare şi de corecţie și se observă deja faptul că oamenii se îndreaptă mai mult către zona de închirieri de locuințe decât către cumpărare, arată o analiză JLL România, publicată acum două zile.

„Dacă după primul an de pandemie optimismul pe piaţa imobiliară rezidenţială revenise la nivelurile de dinainte de criza sanitară, în prezent această piaţă se confruntă cu noi provocări care pot genera schimbări structurale, ce pot avea implicaţii diferite pentru segmentele de vânzare şi de închiriere”, se arată în analiză.

Autorii studiului au luat în calcul patru factori care influenţează în acest moment evoluţia pieţei locuințelor, respectiv condiţiile de creditare mai aspre, inflaţia, creşterea costurilor de construcţie şi conflictul din Ucraina şi au realizat o serie de proiecţii cu privire la ce ar putea să se întâmple pe termen mediu şi lung. Principala previziune arată o schimbare a comportamentului românilor care caută o locuință, în sensul că aceștia aleg tot mai mult apartamente sau case în chirie.

„Observăm performanţe însemnate pe zona de închirieri, care au potenţialul de a evolua într-un ritm mult mai rapid decât până acum. Printre oportunităţile pe care deja le constatăm se numără dezvoltarea cu viteză a segmentului built-to-rent - ansambluri rezidenţiale destinate exclusiv închirierii”, a precizat, potrivit Agerpres, Andreea Hamza, reprezentant al companiei care a realizat studiul.

Totodată, având în vedere creşterea accelerată a ratei dobânzilor la credite, experţii preconizează că potenţialii cumpărători vor cântări mai atent posibilitatea de a efectua achiziţii majore şi presiunea pe care acest lucru îl poate avea asupra bugetului personal.

Un calcul simplu făcut de experţii JLL arată cum a evoluat rata unui împrumut în primul trimestru faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Astfel, pentru un apartament al cărui preţ avea o valoare de 100.000 de euro + TVA 19% în T1 2021, rata lunară era de 2.255 de lei, la un avans de 15% şi o dobândă de politică monetară de 1,25%. În primul trimestru din 2022, pentru acelaşi apartament, la același preț, rata lunară se ridică la 2.471 de lei, ceea ce înseamnă un plus de 8% faţă de anul trecut. Dacă luăm în considerare şi faptul că în ultimul an prețul acelui apartament a crescut, rata lunară ajunge la 2.718 lei, +17% faţă de 2021. (C. Z.)