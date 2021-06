Cum reducem impactul scumpirilor la gaze

Data: 08 Iun, 2021

Preţul electricităţii şi al gazelor este în creştere, astfel că oamenii trebuie să folosească toate metodele necesare pentru a-şi eficientiza consumul și pentru a ține facturile la energie sub control. De exemplu, o reducere a temperaturii în casă, iarna, de la 23 la 21 de grade ar însemna o economie la factura de gaze de 15%.

Data de 1 iulie 2021 va veni cu noi prețuri la gazele naturale pentru consumatorii casnici. Cel puțin doi dintre cei mai mari furnizori de gaze pentru populație, Eon și Engie, au început să trimită înștiințări cu noile oferte, în condițiile în care vechile contracte expiră la 30 iunie 2021. Pentru cine nu schimbă contractul sau furnizorul, prețul gazelor va crește cu circa 25%, de la 1 iulie.

Prezent, vineri, la lansarea primului proiect-pilot de oraş sustenabil din România, directorul general al Engie România, Eric Stab, a explicat de ce preţul gazelor creşte de la 1 iulie. „În ultima vreme, ceea ce vedem este o creştere abruptă a preţurilor pentru gaze şi electricitate, atât în România, cât şi în restul lumii. Nu este valabil doar pentru energie, ci pentru toate mărfurile în general, mă refer la cupru, fier, multe mărfuri”, a spus Stab, potrivit Agerpres.

Aceste scumpiri se vor reflecta în preţul final al energiei şi al gazelor de la 1 iulie. „Întrebarea este ce pot face consumatorii să limiteze impactul acestor scumpiri asupra bugetului lor”, a arătat reprezentantul companiei.

Şeful Engie România a dat câteva exemple simple cu impact mare în factură. „Să închideţi luminile când părăsiţi camera, iar în timpul iernii... (…) Se spune că temperatura optimă pentru sănătatea corpului este de 19 grade. Să fiu sincer, nici eu nu am 19 grade, însă dacă românii ar reduce temperatura iarna de la 23 la 21 de grade, cât este media europeană, doar făcând asta ar economisi 15% din energia consumată iarna”, a spus el. Stab a adăugat că suntem într-o piaţă complet liberalizată, iar oamenii îşi pot alege orice furnizor doresc.

Piața gazelor naturale pentru populație a fost liberalizată la 1 iulie anul trecut, iar oamenii au avut posibilitatea să aleagă un alt furnizor de gaze sau să nu facă nimic și să primească în continuare gaze de la vechiul lor furnizor la prețul din oferta sa standard.

Însă, potrivit datelor comunicate de ANRE în luna martie, doar 28% dintre clienții casnici de gaze au semnat un contract concurențial cu furnizorul de gaze, fie cel actual, fie unul nou. Acest lucru înseamnă că marea majoritate a consumatorilor primesc gaze de la vechiul furnizor pe care l-au avut înaintea liberalizării, la prețul stabilit acum un an. Iar contractul, ca și prețul, are o valabitate de un an, deci termenul expiră la 30 iunie 2021, iar oamenii trebuie să semneze un nou contract. (C. Z.)