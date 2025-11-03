Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Cumpărător pentru Lukoil

Data: 03 Noiembrie 2025

Presat de sancţiunile SUA, grupul Lukoil a acceptat o ofertă venită de la traderul global Gunvor pentru achiziţionarea Lukoil International GmbH, care deţine activele internaţionale ale companiei, transmite Reuters. Lukoil are operaţiuni în foste ţări sovietice (Kazahstan, Uzbekistan şi Azerbaidjan), dar şi în Egipt, Emiratele Arabe Unite şi în state vest-africane. De asemenea, are 5.300 de benzinării în 20 de ţări, precum şi rafinării în Europa. În România, deţine rafinăria Petrotel şi 300 de staţii de distribuţie. (C.Z.)

