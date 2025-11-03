Anul trecut, 19.940 de persoane şi-au pierdut viaţa în accidente rutiere în întreaga Uniune Europeană. Cifra reprezintă o scădere de 2% în comparaţie cu 2023 şi marchează progrese continue, dar lente, în
Cumpărător pentru Lukoil
Presat de sancţiunile SUA, grupul Lukoil a acceptat o ofertă venită de la traderul global Gunvor pentru achiziţionarea Lukoil International GmbH, care deţine activele internaţionale ale companiei, transmite Reuters. Lukoil are operaţiuni în foste ţări sovietice (Kazahstan, Uzbekistan şi Azerbaidjan), dar şi în Egipt, Emiratele Arabe Unite şi în state vest-africane. De asemenea, are 5.300 de benzinării în 20 de ţări, precum şi rafinării în Europa. În România, deţine rafinăria Petrotel şi 300 de staţii de distribuţie. (C.Z.)