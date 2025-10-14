Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Cutremure slabe în zona seismică Vrancea

Data: 14 Octombrie 2025

Un cutremur cu magnitudinea 3,1, la adâncimea de 140 km, s-a produs luni dimineaţa, la ora 8:36, în judeţul Vrancea, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. De asemenea, duminică seara, la ora 20:48, tot în zona seismică Vrancea, dar în judeţul Buzău, s-a consemnat un cutremur cu magnitudinea 3,7, la adâncimea de 121,6 km. În octombrie, în România s-au produs zece seisme, cu magnitudini între 2 şi 3,7 grade pe Richter. (C.Z.)

