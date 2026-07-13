Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este aşteptată la Strasbourg, în 16 septembrie 2026, pentru discursul privind Starea Uniunii Europene, care ar cuprinde o serie de propuneri privind
Decizie controversată a Parlamentului European
Parlamentul European a decis joi prelungirea temporară, până în aprilie 2028, a permisiunii acordate unor aplicații de mesagerie, cum este WhatsApp, de a monitoriza conversaţiile online pentru a detecta abuzurile sexuale împotriva copiilor, informează dpa. Eurodeputații, în mare măsură reticenți cu aceste procedee, insistă că materialele online care nu au fost deja identificate drept suspecte nu pot fi raportate organelor judiciare înainte de confirmarea unui operator uman. (C.Z.)