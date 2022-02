Digitalizarea în exces a băncilor i-a înfuriat pe pensionarii spanioli

Data: 14 Feb, 2022

Un pensionar spaniol a demarat o campanie împotriva extinderii serviciilor online ale băncilor și a strâns peste 610.000 de semnături pentru o petiție în care cere păstrarea serviciilor faţă în faţă de la ghişeele băncilor, transmite DPA, potrivit Agerpres. Petiţia a fost depusă săptămâna trecută la Ministerul Economiei şi băncii centrale de la Madrid.

Nemulțumirea pensionarilor spanioli a pornit de la faptul că mulți sunt derutaţi atunci când trebuie să acceseze serviciile bancare tot mai digitalizate, în contextul în care multe operaţiuni s-au transferat în mediul online, iar multe sucursale s-au închis din cauza pandemiei.

Sub sloganul „SoyMayorNOidiota” (sunt senior, nu idiot - n.r.), campania de strângere de semnături a lui Carlos San Juan, un doctor pensionar, în vârstă de 78 de ani, a avut succes nu doar în rândul vârstnicilor, ci și în al unor persoane care au spus că şi părinţii lor au dificultăţi similare.

În petiție, Carlos a cerut băncilor spaniole să ofere servicii faţă în faţă persoanelor în vârstă și nu să îi direcţioneze spre serviciile online, cu care pensionarii se descurcă mai greu.

„În prezent ne confruntăm cu mari dificultăţi, pentru că operaţiunile bancare au devenit excesiv de computerizate. De mai multe ori am fost nevoit să merg acasă fără a putea scoate bani din bancă. Nu am putut avea acces la un oficiu bancar, pentru că trebuia să fac o programare prealabilă şi am fost direcţionat spre o aplicaţie”, a explicat iniţiatorul petiției.

Problema este mai generală, susţine cotidianul El País, care arată că o treime dintre spanioli se simt limitaţi în capacitatea lor de a accesa servicii sau locuri de muncă din cauza digitalizării. (C. Z.)