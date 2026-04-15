Discuții avansate privind trecerea Azomureş la Romgaz

Actualitate socială
Data: 23 Aprilie 2026

Azomureș, cel mai mare producător de îngrăşăminte chimice din România, aflat de mai mulți ani într-o situație dificilă din cauza prețurilor ridicate ale gazelor, ar putea fi preluat de compania Romgaz. Discuţiile în acest sens sunt avansate, iar Romgaz a transmis deja o ofertă acţionarilor combinatului, potrivit secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian-Silviu Buşoi.

Intenția Societății Naţionale de Gaze Naturale Romgaz de a prelua Azomureș a fost anun­țată în februarie anul trecut de ministrul energiei de atunci, Sebastian Burduja. O lună mai târziu, în martie 2025, Romgaz publica un anunţ în SEAP pentru servicii de consultanţă în evaluarea, negocierea şi achiziţia activelor combinatului. Discuțiile au fost dificile având în vedere că, în ianuarie 2026, compania Azomureş, deţinută de grupul elveţian Ameropa, se plângea că achiziţia nu progresează şi că nu a primit o ofertă angajantă de la Romgaz. Reprezentanții Romgaz răspundeau atunci că procesul se desfăşoară conform procedurilor corporative şi legislaţiei aplicabile, astfel încât să nu fie afectate interesele companiei. Directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu, a explicat ulterior, la o conferință de specialitate, că Romgaz consideră Azomureş un distress asset (activ aflat în dificultate, activ problematic - n.r.), din cauza pierderilor pe care le-a înregistrat în ultimii ani și din cauza utilajelor vechi care îi scad competitivitatea. Popescu a apreciat că valoarea investiţiilor în combinat ar depăşi preţul de achiziţie. Costul investiţiilor ar fi „incomparabil mai mare decât preţul eventual al achiziţiei. Şi aceasta este numai o obligaţie care vine din Net Zero Industry Act, care trebuie să ia în calcul atât retehnologizarea liniilor de amoniac, cât şi partea de captare şi injecţie a carbonului”, menţiona, în februarie 2026, Răzvan Popescu, potrivit Agerpres. Şeful Romgaz concluziona că decizia de achiziţie a combinatului de la Azomureş are sens în anumite condiţii şi la un anumit preţ.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian-Silviu Buşoi, a venit marți, la un forum de profil, cu noi declarații pe acest subiect, dând asigurări că există o decizie de principiu a Guvernului ca Romgaz, companie a statului parţial listată la Bursă, să preia Azomureş. „Există nişte discuţii avansate, există chiar o ofertă clară, concretă, făcută acţionarilor de la Azomureş. Nu pot să intru foarte mult în detalii, pentru că sunt chestiuni confidenţiale”, a menţionat Buşoi, citat de Agerpres.

Azomureş, combinat înființat în 1962, este cel mai important producător de îngrăşăminte din țară și cel mai mare cumpărător de gaze de pe piaţa românească. Producţia anuală, în condiţii normale de funcţionare, este de 1,6 milioane t de îngrăşăminte, din care 75% ajung pe piața internă. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
