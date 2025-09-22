Discuții despre „zidul dronelor”

Data: 22 Septembrie 2025

Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a anunţat că va discuta în această săptămână cu miniştrii apărării din Uniunea Europeană despre crearea unui „zid al dronelor”, o linie de apărare de-a lungul frontierei estice a UE, transmite Reuters.

Potrivit lui Kubilius, proiectul va consta dintr-un mix de senzori şi diferite arme şi sisteme care ar urma să neutralizeze dronele venite din afara UE. Durata punerii în practică a sistemului este estimată de analişti la cel mult 12 luni. (C.Z.)