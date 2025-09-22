Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Discuții despre „zidul dronelor”

Actualitate socială
Data: 22 Septembrie 2025

Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a anunţat că va discuta în această săptămână cu miniştrii apărării din Uniunea Europeană despre crearea unui „zid al dronelor”, o linie de apărare de-a lungul frontierei estice a UE, transmite Reuters.

Potrivit lui Kubilius, proiectul va consta dintr-un mix de senzori şi diferite arme şi sisteme care ar urma să neutralizeze dronele venite din afara UE. Durata punerii în practică a sistemului este estimată de analişti la cel mult 12 luni. (C.Z.)

