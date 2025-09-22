Noi proteste în Franța

Data: 22 Septembrie 2025

Sute de mii de sindicaliști din rândul profesorilor, mecanicilor de locomotivă, farmaciştilor şi personalului spitalicesc din Franţa au fost joi în grevă, transmite Reuters. Sindicatele solicită anularea planurilor fiscale ale precedentului Guvern condus de François Bayrou, creşterea cheltuielilor cu serviciile publice, creşterea impozitelor pentru cei bogaţi şi abandonarea creșterii vârstei de pensionare.

Noul prim-ministru, Sebastien Lecornu, nu a spus încă ce va face cu planurile lui Bayrou, dar a deschis calea către compromisuri. (C.Z.)