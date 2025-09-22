Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Noi proteste în Franța

Noi proteste în Franța

Actualitate socială
Data: 22 Septembrie 2025

Sute de mii de sindicaliști din rândul profesorilor, mecanicilor de locomotivă, farmaciştilor şi personalului spitalicesc din Franţa au fost joi în grevă, transmite Reuters. Sindicatele solicită anularea planurilor fiscale ale precedentului Guvern condus de François Bayrou, creşterea cheltuielilor cu serviciile publice, creşterea impozitelor pentru cei bogaţi şi abandonarea creșterii vârstei de pensionare.

Noul prim-ministru, Sebastien Lecornu, nu a spus încă ce va face cu planurile lui Bayrou, dar a deschis calea către compromisuri. (C.Z.)

