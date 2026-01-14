Doar 16.000 de locuințe sociale în România

Data: 14 Ianuarie 2026

În România, locuinţele sociale au o pondere de doar 0,17% din fondul locativ naţional. Din acest punct de vedere, țara noastră ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană. În Europa Centrală şi de Est, ponderea locuinţelor sociale în totalul fondului locativ naţional variază între 6,6% în Polonia şi 0,8% în Lituania, iar în Europa de Vest între 34,1% în Olanda şi 10,9% în Finlanda.

O analiză a fondului locativ social realizată de Monitorul Social, un proiect al Fundaţiei Friedrich Ebert, arată că, potrivit Ministerului Dezvoltării, în 2022, la nivel naţional, erau 16.290 de locuinţe sociale, echivalentul a 0,17% din totalul de 9,7 milioane de locuinţe. În același timp, numărul cererilor depuse pentru o locuință socială a fost de peste 40.000, de 2,5 ori mai mult decât fondul locativ social.

În Bucureşti, datele furnizate de Primăria Generală relevă faptul că, în intervalul 2023-2025, s-a înregistrat o medie anuală de circa 5.400 de cereri de locuinţe sociale, însă numărul de dosare complete a fost de doar 173 în 2023, 164 - în 2024, şi 134 - în 2025, adică o medie de 3% din cererile depuse. Potrivit statisticii citată în Monitorul Social, au primit locuinţe sociale 24 de familii în 2023, 12 familii în 2024 şi numai trei, anul trecut. „Raportat la numărul total al cererilor, aceste cifre sunt infime: mai puţin de cinci familii dintr-o mie au primit locuinţe sociale în 2023, puţin peste două la mie în 2024, şi doar una din 2.000 de familii în 2025”, susţin reprezentanţii Fundaţiei, citați de Agerpres.

La nivelul Capitalei, numărul total de locuinţe sociale era de 1.175, potrivit statisticilor oficiale. În privința construcţiei de locuinţe sociale, informațiile sunt incomplete. Astfel, pentru 1996-2008, nu există o evidenţă a construcțiilor sociale, între 2008 şi 2014 au fost construite doar 242 de apartamente în regim de locuinţe sociale, iar din 2014 până în prezent nu au mai fost investiții în astfel de locuințe. În ultimii ani, „a fost demarat un proiect de 114 locuinţe sociale în Prelungirea Ghencea nr. 322-326 care nici în prezent nu este finalizat şi nici nu există încă termen de încheiere a lucrărilor”, precizează analiza.

În viziunea autorilor Monitorului Social, pentru a răspunde problemelor grave de locuire cu care se confruntă 9,6% din populaţia României, autorităţile ar trebui să investească urgent în locuinţe publice, atât pentru cazuri sociale, cât şi pentru tineri sau pentru medici şi profesori din rural. „Mai mult, Strategia Naţională pentru Locuire 2022-2050 trebuie reformulată pentru a include locuinţele publice ca soluţie strategică, mai ales în condiţiile în care aproape 72.000 de persoane trăiesc în 400 de aşezări informale, cu acces limitat la energie electrică şi utilităţi sanitare”, conchide Fundaţia. (C.Z.)

