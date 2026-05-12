Dobânzi neimpozabile prin programul Tezaur

Dobânzi neimpozabile prin programul Tezaur

Data: 12 Mai 2026

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a lansat o nouă ediţie a programului Tezaur, care se va desfăşura în perioada 11 mai - 5 iunie 2026. Românii pot investi în titluri de stat cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale de 6,30%, 6,90% şi, respectiv, 7,40%. Ministerul precizează că veniturile obţinute din investirea în titlurile de stat Tezaur sunt neimpozabile, iar fondurile obţinute de MFP în calitate de emitent vor fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice. (O.N.)

