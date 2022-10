Dobânzile cresc odată cu inflaţia

Data: 12 Oct, 2022

Majorarea dobânzilor, inclusiv dobânda-cheie a Băncii Naţionale a României (BNR), este o consecinţă a creşterii inflaţiei, a menţionat Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR. Acesta a mai precizat că vom avea „dobânzi normale” abia după ce vom depăşi criza energetică şi contextul geopolitic foarte complicat pe care îl traversăm.

Banca Naţională nu poate să nu crească dobânzile atât timp cât creşte inflaţia, este concluzia prezentată luni de purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu. „A crescut dobânda-cheie pentru că a crescut inflaţia mai mult decât ne aşteptam şi am văzut această creştere. Cumva în trimestrul al IV-lea al acestui an ar fi trebuit sau am fi vrut să intrăm pe o uşoară traiectorie descendentă. Nu este încă momentul unei traiectorii descendente, indiferent că este uşoară sau nu. Probabil acest episod se va muta spre anul viitor. (...) Dobânzile sunt condiţionate de creşterea inflaţiei şi sunt răspunsul la creşterea inflaţiei”, a declarat la o televiziune centrală Dan Suciu, potrivit Agerpres.

Acesta a admis că majorarea dobânzilor pune presiune asupra ROBOR şi IRCC, „care implicit determină creşterea ratelor”, însă „BNR a fost preocupată încă de la începutul anului de această chestiune”, oferind mai multe semnale de alarmă cu privire la faptul că „urmează o perioadă a dobânzilor mari”.

„Ţările cu care ne comparăm în mod obişnuit au crescut dobânzile de la 0 la începutul anului la 13% în Ungaria, 7% în Polonia şi Cehia, deci mai mari aceste dobânzi ca dobânda din România, pe inflaţii uşor mai mari şi acolo, dar dobânzile au crescut mult mai mult şi mai brusc. Noi am încercat să facem lucrurile mai treptat, mai temperat, mai bine dozat şi în ideea de a pregăti oamenii să nu aibă un şoc în creşterea ratelor, aşa cum s-a întâmplat cu şocul, dacă vă amintiţi, al francului elveţian”, a explicat Dan Suciu.

Purtătorul de cuvânt al BNR a subliniat că „nu este normal să fie dobânzi 0 sau dobânzi negative”, acea perioadă fiind una de „anormalitate economică”, posibilă doar „ca urmare a încercărilor pe care statele, guvernele şi băncile centrale le-au făcut ca să treacă de o criză economică”.

Însă, a subliniat Suciu, odată trecuţi de criza energetică şi de contextul geopolitic actual extrem de fragil, va urma o perioadă „cu dobânzi normale”.

În ceea ce priveşte majorarea ratei inflaţiei, acesta a apreciat că nu există semnale pentru ca inflaţia să ajungă anul acesta la 20%, însă, „dacă se întâmplă vreo catastrofă”, nu poate fi exclus un asemenea scenariu.

Ieri, indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 8,03% pe an, conform datelor publicate de BNR. La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an. (O. N.)