Două săptămâni de pace în Orientul Mijlociu

Data: 09 Aprilie 2026

Preşedintele american Donald Trump a anunţat suspendarea bombardamentelor asupra Iranului pentru o perioadă de două săptămâni, timp în care Statele Unite ale Americii şi Iran ar urma să negocieze un acord de pace de lungă durată. Armistiţiul temporar de încetare a focului va intra în vigoare o dată cu deschiderea strâmtorii Ormuz, prin care trece aproximativ 20% din petrolul mondial.

Statele Unite ale Americii au acceptat un armistiţiu temporar cu Iranul pentru o perioadă de ­două săptămâni în urma intervenţiei premierului pakistanez Shehbaz Sharif şi a angajamentului conducerii de la Teheran de deschidere „completă, imediată şi sigură” a strâmtorii Ormuz.

Preşedintele Donald Trump a declarat că SUA au obținut o „victorie totală și completă” după ce au convenit asupra unui acord de încetare a focului de două săptămâni cu Iranul, potrivit Reuters, care a citat un scurt interviu acordat AFP de către şeful statului american.

Totodată, preşedintele SUA a postat şi pe platforma sa, Truth Social, unde a descris armistițiul ca pe „o zi importantă pentru pacea mondială”, care „va aduce beneficii regiunii într-o Epocă de Aur a Orientului Mijlociu”. Cu o zi îna­inte, acesta ameninţase că „o întreagă civilizaţie va muri şi nu va mai fi readusă niciodată la viaţă”.

De cealaltă parte, Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a prezentat acordul ca o victorie asupra SUA, spunând că „Trump a acceptat condițiile Iranului pentru încetarea ostilități­lor”.

În timp ce organismele internaţionale şi capitalele lumii au salutat armistiţiul anunţat de Trump, premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis că Israelul acceptă acordul în ceea ce priveşte Iranul, însă va continua să atace Libanul.

Oprirea temporară a ostilităţilor va contribui la reducerea numărului de victime omeneşti, dar şi la diminuarea pagubelor materiale în ceea ce priveşte infrastructura civilă şi militară. De asemenea, redeschiderea strâmtorii Ormuz ar permite exportatorilor din Orientul Mijlociu să transporte volume semnificative de petrol care au fost blocate în Golf de la începutul războiului.

Potrivit datelor de la firma de analiză Kpler şi citate de presa internaţională, aproximativ 130 de milioane de barili de țiței și 46 de milioane de barili de combustibili rafinați plutesc în prezent pe aproximativ 200 de petroliere din regiune.

Anunţul de încetare a focului al preşedintelui Trump a dus la o scădere semnificativă a preţului ţiţeiului american până la 95 de dolari pe baril, însă problema combustibililor din industria aviatică nu va fi rezolvată imediat, „ci va mai dura câteva luni până se va reveni la nivelul necesar de aprovizionare”, potrivit lui Willie Walsh, directorul general al Asociației Internaționale a Transportului Aerian, citat de Reuters. (O.N.)