Draghi: Europa se mișcă prea încet pe plan economic

Data: 22 Septembrie 2025

Fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a deplâns săptămâna trecută „lentoarea” cu care acţionează Europa în a-şi restabili competitivitatea, la un an după ce a prezentat un raport în care pleda pentru „reforme radicale” pentru a scăpa de declinul economic, transmite AFP. „Companiile şi cetăţenii (...) sunt dezamăgiţi de lentoarea Europei şi de incapacitatea sa de a se mişca la fel de repede ca Statele Unite sau China”, a declarat Draghi într-un discurs la Bruxelles.

„Modelul nostru de creştere se erodează, vulnerabilităţile noastre se intensifică, iar finanţarea investiţiilor necesare nu este clar definită”, a remarcat economistul italian, la conferința „Un an după Raportul Draghi” organizată de Comisia Europeană. Disputa comercială cu SUA şi îndatorarea ţărilor europene „ne-au amintit cu cruzime că inacţiunea ameninţă nu numai competitivitatea noastră, ci şi suveranitatea noastră”, a adăugat Draghi. Chiar dacă a salutat acţiunile deja întreprinse, Draghi a spus că „guvernele nu sunt conştiente de gravitatea situaţiei”, subliniind că „trebuie să schimbăm viteza, amploarea şi intensitatea (reformelor, n.r.)”.

La rândul său, preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a recunoscut necesitatea accelerării reformelor, enumerând totuşi o listă de realizări, în special în domeniul inteligenţei artificiale, al industriei de apărare şi al relaxării birocrației. Ea a atacat Parlamentul, care încă nu a adoptat aşa-numitele legi „Omnibus” de simplificare a reglementărilor, și a cerut finalizarea „urgentă” a pieţei unice, un proiect vast constând în eliminarea până în 2028 a barierelor interne care frânează activitatea economică. (C.Z.)

 

