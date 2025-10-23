Duminică dăm ceasurile cu o oră înapoi

Data: 23 Octombrie 2025

România va trece în weekend la ora de iarnă, revenind la timpul legal standard (Eastern European Time EET, UTC+2). Astfel, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 25/26 octombrie, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Ora 4:00 va deveni ora 3:00, ceea ce înseamnă că vom avea o oră în plus de somn.

Tranziția poate produce perturbări de bioritm organismului, schimbarea orei fiind resimţită mai ales de persoanele mai fragile, precum copiii şi bătrânii, relatează ladepeche.fr, citat de Agerpres. Pot apărea tulburări ale somnului, poftei de mâncare, capacității de muncă, concentrării şi stărilor de dispoziţie.

„Schimbările bruște de oră ne dezechilibrează sistemul neurohormonal - cortizolul, melatonina, serotonina și colesterolul - întrucât acesta are propriul său ciclu biologic”, a evidențiat Gonzalo Pin, coordonatorul Grupului de somn al Asociației spaniole de pediatrie, potrivit unei analize a European Newsroom (enr). Nu de aceeași părere este neurologul bulgar Diana Deceovska, care a afirmat pentru BTA că doar aproximativ 5% din oameni au reacții negative din cauza schimbării orei.

În Uniunea Europeană, practica schimbării orei este reglementată de o directivă din 2001. Conform acesteia, toate statele membre trec la ora de vară în ultima duminică din martie și revin la ora standard („ora de iarnă”) în ultima duminică din octombrie. În 2018, după o consultare publică cu aproape 4 milioane de participanți, Comisia Europeană a propus renunțarea la schimbarea orei. În 2019, Parlamentul European a sprijinit reforma, care a fost însă dată uitării din cauza opoziției câtorva state, dar și ca urmare a pandemiei de coronavirus, care a schimbat agenda europeană. (C.Z.)