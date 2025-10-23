Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (UICN) atrage atenţia asupra riscurilor pentru „supravieţuirea” speciilor de polenizatori din Europa, în special a albinelor sălbatice, informează AFP şi
Alegeri în Capitală la 7 decembrie
Data alegerilor parţiale pentru Primăria Capitalei este 7 decembrie şi fiecare partid va avea un candidat propriu, s-a decis marți în ședința coaliției de guvernare, a declarat prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, potrivit Agerpres. Tot la 7 decembrie ar urma să fie organizate și alegerile pentru Consiliul Judeţean Buzău. În coaliție s-a mai convenit ca în şedinţa de Guvern de azi să fie aprobată hotărârea care să cuprindă aceste termene. „Campania electorală va dura maximum trei săptămâni”, a mai spus Ciucu. (C.Z.)