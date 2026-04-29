Elani în Parcul Vânători-Neamț
Parcul Natural Vânători-Neamţ a achiziţionat patru elani, în cadrul unui program de repopulare cu acest ierbivor, a declarat, pentru Agerpres, directorul parcului, Sebastian Cătănoiu. Aduși din Germania, Elveţia şi Franţa, elanii vor sta în carantină o lună, după care vor fi eliberaţi în semilibertate. În Planul de management al parcului este prevăzută reintroducerea și a altor specii, dar nu există un calendar cert. Este vorba de calul sălbatic, bourul, saiga (antilopă) şi măgarul sălbatic (colunul), ierbivore care au existat în România, inclusiv în zona Vânători-Neamț. (C.Z.)