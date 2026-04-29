Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Elani în Parcul Vânători-Neamț

Elani în Parcul Vânători-Neamț

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 29 Aprilie 2026

Parcul Natural Vânători-Neamţ a achiziţionat patru elani, în ­cadrul unui program de repopulare cu acest ierbivor, a declarat, pentru Agerpres, directorul parcului, Sebastian Cătănoiu. Aduși din Germania, Elveţia şi Franţa, elanii vor sta în carantină o lună, după care vor fi eliberaţi în semilibertate. În Planul de management al parcului este prevăzută reintroducerea și a altor specii, dar nu există un calendar cert. Este vorba de calul sălbatic, bourul, saiga (antilopă) şi măgarul sălbatic (colunul), ierbivore care au existat în România, inclusiv în zona Vânători-Neamț. (C.Z.)

