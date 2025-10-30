Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Energia solară: 20% din consumul casnic

Data: 30 Octombrie 2025

România produce energie puţină şi scumpă, iar prosumatorii, prin excedent, furnizează peste 20% din consumul casnic din ţară, a declarat, la o conferinţă de specialitate, preşedintele Asociaţiei Prosumatorilor şi a Comunităţilor de Energie, Dan Pîrşan. Reprezentantul asociaţiei de profil a punctat că numărul prosumatorilor, la nivel naţional, va ajunge „într-un interval scurt” la 300.000, iar în zece ani energia va fi descentralizată şi se va produce foarte mult la nivel local. (C.Z.)

