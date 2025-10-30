Prima strategie antisărăcie a Comisiei Europene (CE), aflată în pregătire, se va concentra pe abordarea cauzelor primare ale excluziunii sociale şi va încerca să rupă ciclul sărăciei de la o generaţie la
Energia solară: 20% din consumul casnic
România produce energie puţină şi scumpă, iar prosumatorii, prin excedent, furnizează peste 20% din consumul casnic din ţară, a declarat, la o conferinţă de specialitate, preşedintele Asociaţiei Prosumatorilor şi a Comunităţilor de Energie, Dan Pîrşan. Reprezentantul asociaţiei de profil a punctat că numărul prosumatorilor, la nivel naţional, va ajunge „într-un interval scurt” la 300.000, iar în zece ani energia va fi descentralizată şi se va produce foarte mult la nivel local. (C.Z.)