Estimări ale evoluțiilor din 2026 de pe piața imobiliară

Data: 15 Ianuarie 2026

Piaţa imobiliară începe anul 2026 cu preţuri mari şi cu precauţii din partea cumpărătorilor şi a dezvoltatorilor. Creşterea preţurilor la locuințe ar putea fi mai lentă în 2026, iar, cel mai probabil, piaţa se va aşeza după primul trimestru, arată o analiză publicată de imobiliare.ro. Pe de altă parte, băncile pregătesc oferte de finanțare cu dobânzi sub nivelul inflaţiei, în condițiile în care scăderea IRCC de la începutul anului acţionează deja ca un balon de oxigen pentru clasa medie.

Piața rezidențială este sub impactul unor schimbări importante: creşterea TVA din august anul trecut, majorarea impozitelor locale de la 1 ianuarie 2026, reguli mai stricte privind avansurile în tranzacţiile cu dezvoltatorii şi taxe noi pentru materiile prime. Toate acestea vor influenţa costurile, atât pentru cumpărători, cât şi pentru dezvoltatori, susține analiza realizată de compania The List Estates. Din perspectiva specialiştilor agenției, nu există premise pentru o scădere generalizată a preţurilor din partea dezvoltatorilor, ci mai degrabă pentru ajustări punctuale. „Vedem o piaţă mai lentă, mai selectivă, dar fundamental stabilă. Cumpărătorii există, însă iau decizii mai greu şi analizează mai atent costul total al locuirii, nu doar preţul de achiziţie. (...) Oamenii caută locuinţe noi, de calitate, eficiente energetic, cu tehnologii moderne şi costuri lunare predictibile”, arată Claudia Negru, CEO al companiei, citată de Agerpres.

Un alt studiu, publicat de imobiliare.ro, consideră că prețurile caselor și apartamentelor vor crește mai lent în 2026 și se vor stabiliza după primul trimestru. „Românii au cheltuieli mai mari şi au nevoie de timp pentru a se adapta la noua realitate, ceea ce va duce, pentru unii, la amânarea deciziei de cumpărare”, estimează directorul de marketing imobiliare.ro, Daniel Crainic.

Pe de altă parte, și băncile își ajustează ofertele atât pentru refinanțări și noi cumpărători, cât și pentru investitorii în imobiliare. Potrivit platformei OferteBancare.ro, contextul economic, presiunile fiscale şi schimbările legislative au creat o piaţă mai matură și mai selectivă. Platforma mențio­nează că legea Nordis protejează cumpărătorii, dar limitează dezvoltatorii mici şi medii, în timp ce cota majorată de TVA va da un avantaj competitiv tranzacţiilor cu imo­bile vechi. În privința creditelor, analiza ­estimează că, în contextul unei creşteri economice de 1,5-3% și sub presiunea noilor reglementări fiscale, băncile vor oferi dobânzi mai mici decât inflaţia, accesibilitate la creditare şi opţiuni mai eficiente pentru investiţii.

„În 2026, cea mai inteligentă achiziţie pentru un cumpărător cu credit este un apartament recent, din piaţa secundară, combinat cu o dobândă fixă sub inflaţie. Aici se întâlnesc prudenţa, valoarea şi accesibilitatea”, susţine economistul Claudiu Trandafir, fondator OferteBancare.ro. (C.Z.)