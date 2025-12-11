Etichete cu două date de expirare

Data: 18 Decembrie 2025

Actualul sistem de etichetare, bazat exclusiv pe data expirării, limitează vânzarea cu discount şi donarea alimentelor încă sigure pentru consum. De aceea, Feliciu Paraschiv, vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Comercianţilor Mici şi Mijlocii din România, susține că pe etichete ar trebui să fie data până la care poate fi vândut produsul şi data până la care poate fi consumat. „În momentul în care legea spune că până la data X ai voie să le vinzi, după care sunt interzise la comercializare, însă ele sunt bune la consum încă trei luni de zile, atunci pot fi donate, iar clienţii îşi pot cumpăra mai multe produse şi le pot consuma pe parcursul celor trei luni. O astfel de măsură ar reduce din risipa alimentară”, a spus Paraschiv, potrivit Agerpres. (C.Z.)