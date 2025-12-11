Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Etichete cu două date de expirare

Data: 18 Decembrie 2025

Actualul sistem de etichetare, bazat exclusiv pe data expirării, limitează vânzarea cu discount şi donarea alimentelor încă sigure pentru consum. De aceea, Feliciu Paraschiv, vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Comercianţilor Mici şi Mijlocii din România, susține că pe etichete ar trebui să fie data până la care poate fi vândut produsul şi data până la care poate fi consumat. „În momentul în care legea spune că până la data X ai voie să le vinzi, după care sunt interzise la comercializare, însă ele sunt bune la consum încă trei luni de zile, atunci pot fi donate, iar clienţii îşi pot cumpăra mai multe produse şi le pot consuma pe parcursul celor trei luni. O astfel de măsură ar reduce din risipa alimentară”, a spus Paraschiv, potrivit Agerpres. (C.Z.)

