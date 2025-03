Europa și-a desemnat reprezentanții la negocierile de pace

Data: 31 Martie 2025

Statele care sprijină Ucraina, reunite săptămâna trecută la Paris în prezenţa preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, au exclus orice ridicare a sancţiunilor împotriva Rusiei, însă nu au fost în consens în privința trimiterii de trupe „de reasigurare”. La reuniune s-a mai decis ca preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer să fie reprezentanţii Europei și ai acestei alianțe de 31 de țări și instituții internaționale la discuţiile de pace privind Ucraina.

O misiune franco-britanică se va deplasa în Ucraina în zilele următoare pentru pregătiri privind formatul armatei ucrainene, precum şi o posibilă desfăşurare de forţe multinaționale în urma unui eventual acord de pace, a anunţat preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, la finalul întâlnirii care a durat mai mult de trei ore la Palatul Elysee, potrivit AFP.

Macron a spus că el şi premierul britanic, Keir Starmer, vor conduce de acum eforturile acestei coaliţii de ţări, care include state europene, precum şi Canada şi UE şi NATO ca instituţii.

Şeful statului francez a recunoscut că ţările care sprijină Ucraina nu sunt unite în dorinţa lor de a trimite trupe după un eventual acord de pace. Dar unanimitatea nu era necesară, a spus el, adăugând că „va exista într-adevăr o forţă de reasigurare la care vor participa mai multe ţări”. Aceste forţe de reasigurare „nu sunt destinate să fie forţe de menţinere a păcii”, nu sunt nici „forţe prezente pe linia de contact”, nici „forţe care înlocuiesc trupele ucrainene”, ci forţe „care să ofere sprijin pe termen lung şi să acţioneze ca un factor de descurajare în faţa unei potenţiale agresiuni ruse”, a explicat preşedintele francez. România nu va participa la aceste trupe, dar ar putea fi un hub de transport pentru contingentul european, în cazul unui plan de pace în ţara vecină, potrivit declarațiilor făcute la Paris de preşedintele interimar Ilie Bolojan.

Aliaţii Ucrainei au mai convenit „în unanimitate” că sancţiunile împotriva Moscovei nu ar trebui ridicate, au decis un nou ajutor militar pentru Ucraina şi și-au exprimat poziţia comună conform căreia Rusia nu poate impune o reducere a numărului de trupe ale armatei ucrainene în cadrul negocierilor de după război.

La rândul său, Volodimir Zelenski a insistat asupra necesităţii ca Europa să fie reprezentată la masa negocierilor. „Poziţia ucraineană este foarte clară. Europa trebuie să fie la masa negocierilor pentru a pune capăt războiului. Este necesar. Nu vedem nici o alternativă”, a declarat Zelenski după reuniunea convocată de Macron.

Tot legat de acordul de pace, preşedintele rus Vladimir Putin a sugerat vineri plasarea Ucrainei sub o „administraţie de tranziţie” sub egida ONU care să organizeze alegeri prezidenţiale „democratice” în această ţară, iar abia apoi să aibă loc negocieri, cu noile autorităţi, în vederea unui acord de pace, informează AFP. (C. Z.)