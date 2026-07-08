Evaluare a 6.000 de imobile din București

Data: 08 Iulie 2026

Peste 6.000 de clădiri din centru şi din zona mediană a Capitalei au intrat în Programul Municipal de Evaluare Vizuală Rapidă, demers care se va desfășura din această lună până în noiembrie, care este un prim pas către o hartă a riscului seismic din Bucureşti. „Este doar o radiografie preliminară, un prim filtru din care vor rezulta, ulterior, imobilele cu prioritate la expertiză tehnică detaliată şi, ulterior, la consolidare seismică”, a informat Primăria Municipiului Bucureşti pe pagina sa de Facebook.

Evaluatorii nu intră în locuinţe, ci în spaţiile comune şi exterioare ale blocurilor, iar procedura nu presupune costuri pentru proprietari. (C.Z.)