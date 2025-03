Exercițiu major de cutremur în luna iunie

Data: 06 Martie 2025

Peste 240.000 de copii şi adulţi au participat la 2.500 de exerciţii privind comportamentul în caz de cutremur în Săptămâna Protecţiei Civile, care s-a încheiat acum două zile. Un exerciţiu major de cutremur va avea loc în Bucureşti şi într-o altă localitate în perioada 21-25 iunie. Va fi primul exercițiu de acest fel din ultimii 7 ani. Pe partea de consolidare de risc seismic a clădirilor publice și blocurilor de locuințe, România are în 2025 un buget record de 7,6 miliarde de lei.

Un exerciţiu major de cutremur va avea loc în Bucureşti şi într-o altă localitate în luna iunie a acestui an, a anunţat şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, care a participat marți la o dezbatere organizată de Academia Română cu tema „Cutremurele - o provocare pentru cercetare şi societate”. „Am avut un exerciţiu major de cutremur în 2018, am învăţat multe din exerciţiul respectiv, am schimbat parte din regulamentele de intervenţie (...). Anul acesta, în perioada 21-25 iunie, o să fie al doilea exerciţiu major - cinci zile, patru nopţi. O să vedem cum o să intervenim în două localităţi, nu numai într-o singură localitate, Bucureştiul fiind inclus bineînţeles”, a declarat Arafat.

Şeful DSU s-a referit și la problemelor „ascunse” determinate de modificările neautorizate făcute în apartamentele din blocurile de locuit, a căror amploare nu se cunoaşte. „Nimeni nu ştie care e amploarea. Adică, o clădire, care, poate, la inspecţia externă o vedem că este perfectă, două - trei apartamente dacă au eliminat zidurile de rezistenţă, la un cutremur clădirea respectivă poate să se prăbuşească. (…) Acum este ilegal, dar a fost o perioadă în care mulţi au făcut modificări, înainte să se vină cu legislaţia clară că acest lucru devine o infracţiune”, a explicat oficialul, potrivit Agerpres.

El a subliniat că, pe lângă partea de prevenţie, autorităţile au obligaţia de a fi pregătite în orice situație, menționând inclusiv derularea unui program de consolidare a clădirilor unde funcţionează instituţiile de intervenție. Totodată, pe partea de răspuns, s-au făcut paşi „majori”, având în vedere cheltuielile „de aproape un miliard de euro, timp de șapte ani”, pentru dotarea şi modernizarea sistemului de urgenţă.

În privința pregătirii populaţiei, șeful DSU a menționat ulterior, într-o conferință comună cu ministrul dezvoltării, Cseke Attila, cele 2.500 de exerciţii privind comportamentul în caz de cutremur și cele 500 de instruiri privind tehnicile de prim ajutor derulate în Săptămâna Protecţiei Civile (26 februarie – 4 martie), precum și lansarea noului site al DSU, dsu.mai.gov. Legat de consolidare, ministrul Cseke Attila a arătat că sunt deschise „patru mari programe de investiţii”, fiecare dintre ele cu „posibilităţi de finanţare pe clădiri publice şi pe blocuri de locuinţe”, iar bugetul alocat în 2025 este de 7,6 miliarde de lei. (C.Z.)