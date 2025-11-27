Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Explozie într-un apartament din Buftea

Data: 27 Noiembrie 2025

Cinci persoane au fost afectate de explozia unei butelii produse marți la un apartament aflat în localitatea Buftea, judeţul Ilfov, informează ISU Bucureşti-Ilfov, pe pagina de Facebook. O persoană în vârstă de 57 ani cu arsuri de 50-55% a fost transportată la spital, o alta, în stop cardiorespirator resuscitat, era ieri în stare critică la Spitalul Floreasca. Un copil de 14 ani a suferit un traumatism cranio-cerebral. Celelalte persoane cu răni minore au refuzat transportul la spital. (C.Z.)

