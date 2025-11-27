Comisia Europeană a anunţat că suspendă temporar procedura privind deficitul excesiv în cazul a nouă state membre, printre care şi România. Comisia apreciază că măsurile adoptate de Guvernul de la București
Explozie într-un apartament din Buftea
Cinci persoane au fost afectate de explozia unei butelii produse marți la un apartament aflat în localitatea Buftea, judeţul Ilfov, informează ISU Bucureşti-Ilfov, pe pagina de Facebook. O persoană în vârstă de 57 ani cu arsuri de 50-55% a fost transportată la spital, o alta, în stop cardiorespirator resuscitat, era ieri în stare critică la Spitalul Floreasca. Un copil de 14 ani a suferit un traumatism cranio-cerebral. Celelalte persoane cu răni minore au refuzat transportul la spital. (C.Z.)