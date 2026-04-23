Familii grav afectate de un incendiu la Soveja

Data: 28 Aprilie 2026

Un incendiu cu consecințe deosebit de grave a avut loc duminică, 26 aprilie, în satul Rucăreni, comuna Soveja, județul Vrancea. Focul a izbucnit la ora 9:00 într-o casă în care o persoană în vârstă a vrut să se încălzească şi de acolo, din cauza vântului puternic, s-a extins la 32 de gospodării, potrivit ISU Vrancea, din care jumătate au ars din temelii.

Zeci de pompieri din Vrancea, Bacău, Buzău, Galaţi, Braşov şi Covasna, echipaje SMURD, jandarmi, poliţişti şi cetăţeni au intervenit timp de mai multe ore, în condiţii dificile, pentru a lichida incendiul. Din datele furnizate de prefectul judeţului, Marius Iorga, peste 300 de persoane au fost evacuate.

În sprijinul oamenilor, Consiliul Județean a intervenit ieri cu personal şi utilaje pentru îndepărtarea dărâmăturilor şi igienizarea gospodăriilor afectate. „Vom face tot ceea ce este legal şi omeneşte posibil pentru ca aceste familii să primească sprijin real”, a declarat preşedintele CJ Vrancea, Nicuşor Halici, potrivit Agerpres. De asemenea, Guvernul va acorda un ajutor „în primă urgenţă” familiilor în dificultate, a informat premierul Ilie Bolojan, care a adăugat că va fi evaluată situaţia fiecărei gospodării pentru stabilirea sumelor ce vor fi oferite celor rămași fără case.

Tot ca urmare a vântului deosebit de puternic, au fost incidente în 72 de localităţi din 18 judeţe şi municipiul Bucureşti, iar pompierii au intervenit pentru îndepărtarea arborilor căzuţi şi a elementelor de construcţie, precum şi pentru limitarea efectelor asupra infrastructurii rutiere și feroviare, precizează IGSU. În Huşi, județul Vaslui, un bărbat şi-a pierdut viaţa, după ce a fost lovit de un acoperiş dislocat de rafalele de vânt. (C.Z.)

