Festival pentru copii la Alba Iulia

Data: 28 Mai 2026

Parada modei pentru copii, demonstraţii de robotică, jocuri, întreceri, parc de tobogane gonflabile şi îngheţată oferită gratuit se numără printre surprizele pregătite de autorităţile locale din Alba Iulia în cadrul Festivalului „Ţinutul Fericirii”, care se va desfășura duminică și luni, cu prilejul Zilei Copilului. Activitățile vor avea loc în patru puncte: Palatul Principilor Transilvaniei, Piaţa Cetăţii, Esplanada Palatului Copiilor şi Poarta a IV-a a Cetăţii Alba Carolina, au transmis organizatorii, potrivit Agerpres. (C.Z.)

