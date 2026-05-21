Un an de la dezastrul de la Praid

Data: 28 Mai 2026

Într-un mesaj public transmis la un an de la inundarea Salinei Praid, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Bíró Barna-Botond, a cerut identificarea unor soluţii concrete pentru zona afectată, dar și tragerea la răspundere a celor responsabili.

Şeful administraţiei judeţene a subliniat că statul are obligaţia de a recâştiga încrederea oamenilor, deoarece „la Praid, lipsa unor decizii luate la timp a generat un dezastru natural şi una dintre cele mai dificile perioade pentru o comunitate a cărei identitate şi viaţă este strâns legată de Salina Praid”. De aceea, „pe lângă găsirea unor soluții reale pentru viitorul zonei, este esențial ca toți cei care au avut o vină pentru situația în care s-a ajuns să fie trași la răspundere. (...) Vorbim despre destine, despre o comunitate întreagă şi despre responsabilitatea statului faţă de oamenii care trăiesc aici”, a mai arătat oficialul, citat de Agerpres.

Salina Praid a fost inundată în mai 2025 în urma unor infiltraţii masive de apă provocate de precipitaţiile extreme şi de creşterea debitului pârâului Corund. Pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile generate de dezastru, România va primi 14,3 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al UE.

De asemenea, Guvernul a aprobat în februarie un proiect de protejare a zonei Praid împotriva inun­daţiilor. Investiția de 330 de milioane de lei, cu o durată de execuţie estimată la 30 de luni, prevede realizarea unei acumulări nepermanente cu un volum maxim de 6 milioane mc, amenajarea pârâului Corund şi a afluenţilor pe 7 km, precum şi devierea controlată a cursului de apă, inclusiv printr-un canal subteran de 1,2 km – un by-pass de siguranţă pentru debitele extreme. (C.Z.)