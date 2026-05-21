Nadia Comăneci, celebrată de BNR

Data: 28 Mai 2026

Banca Naţională a României lansează astăzi în circuitul numismatic o monedă din aur, o monedă din argint şi una din tombac cuprat cu tema „50 de ani de la obţinerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină”. Aversul monedelor o prezintă pe Nadia Comăneci la finalul exerciţiului cu care a obținut nota 10, iar reversul o ilustrează la paralele inegale. Preţurile de vânzare, inclusiv TVA, sunt: 7.800 de lei pentru moneda din aur, 1.000 de lei pentru cea din argint, 280 de lei pentru cea din tombac cuprat, potrivit BNR. (C.Z.)

