Țările unde eclipsa solară din august va fi observabilă

Nordul Spaniei (Leon, Burgos, Bilbao, Zaragoza şi Teruel din Mallorca) va fi singurul loc locuit din lume unde eclipsa solară din 12 august 2026 va putea fi văzută în faza sa totală, transmite AFP. Pentru Spania este prima eclipsă totală observabilă în ultimii peste 100 de ani, astfel că Guvernul spaniol a anunţat că se pregăteşte pentru acest fenomen atractiv pentru turiști. Eclipsa va fi mai complet vizibilă în Groenlanda, la vârful vestic al Islandei, şi într-o zonă foarte mică din nord-estul Portugaliei. Va fi parțială în nordul Americii de Nord, o mare parte din Europa şi Africa de Vest. Durata maximă a eclipsei în faza sa totală va dura puţin peste două minute şi va fi vizibilă la amurg, în Spania. Guvernul spaniol a anunţat că a ales Observatorul Yebes, la 70 km de Madrid, drept centru oficial de monitorizare pentru acest fenomen astronomic, primul din tripla eclipsă pe care o va experimenta Spania - în 2026, 2027 şi 2028. La 2 august 2027, o eclipsă totală cu o durată excepţională, de şase minute, va fi vizibilă în sudul ţării, în timp ce în ianuarie 2028 va avea loc o eclipsă inelară - când Luna va lăsa un inel de lumină în jurul acestui disc.