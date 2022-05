Forțați de facturi, europenii vor adopta un stil de viață mai „verde”

Data: 02 Mai, 2022

Economisirea energiei este de mult timp o cerinţă pentru atingerea obiectivelor climatice, însă explozia facturilor şi urgenţa reducerii dependenţei de combustibilii ruseşti, după invadarea Ucrainei, au împins acest subiect pe agenda politică, transmite Reuters.

Într-un ghid lansat recent împreună cu Comisia Europeană, Agenţia Internaţională a Energiei (IEA) a recomandat europenilor care vor să-și micșoreze facturile să ajusteze setările boilerului, să reducă viteza de rulare, să renunţe la zborurile cu avionul pe distanţe mici în favoarea trenului, să lucreze de acasă, atunci când este posibil, să folosească în comun automobilele, să evite să conducă duminica în marile oraşe, să utilizeze bicicletele, transportul în comun sau să meargă mai mult pe jos.

IEA susţine că dacă aceste recomandări vor fi respectate, o gospodărie tipică ar putea economisi 450 de euro pe an la energie, în funcţie de tipul de locuinţă şi de automobilul pe care îl deţine. Simpla reducere a temperaturii termostatului cu un grad Celsius ar aduce economii de 70 de euro pe an la factura la încălzire, în timp ce reducerea cu 10 km/h a vitezei de rulare pe autostradă ar aduce alte economii de 60 de euro pe an la carburanţi.

Dacă aceste măsuri ar fi aplicate la nivelul UE, ar permite economisirea a 220 de milioane de barili de petrol şi a 17 miliarde mc de gaze pe an, susţine IEA. Anul trecut, UE a importat 155 miliarde mc de gaze din Rusia.

Guvernele din Austria şi Luxemburg au salutat propunerile IEA, deşi ministrul energiei din Luxemburg, Claude Turmes, a spus că ar fi nevoie de acţiuni la nivelul UE, precum reducerea limitei de viteză, pentru ca recomandările să aibă efect. (C. Z.)