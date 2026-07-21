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Franța scoate minorii sub 15 ani de pe rețele

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Data: 27 Iulie 2026

Parlamentul francez a adoptat marţi legea care interzice utilizarea reţelelor de socializare de către minorii sub 15 ani, o premieră în Europa. Actul normativ impune platformelor să implementeze sisteme de verificare a vârstei și urmează să intre în vigoare la 1 septembrie pentru conturile noi şi la 1 ianuarie pentru cele existente, transmite AFP. „Noi, francezii, peste cinci luni va trebui toţi să ne dovedim vârsta. Dacă aveţi sub 15 ani, contul va fi închis”, a explicat ministrul pentru digitalizare, Anne Le Henanff. (C.Z.)

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