Cu o populaţie de 450,6 milioane de locuitori, Uniunea Europeană se apropie de un vârf demografic istoric, în 2029, urmat de o scădere în deceniile următoare, potrivit unui raport recent care subliniază şi
Franța scoate minorii sub 15 ani de pe rețele
Parlamentul francez a adoptat marţi legea care interzice utilizarea reţelelor de socializare de către minorii sub 15 ani, o premieră în Europa. Actul normativ impune platformelor să implementeze sisteme de verificare a vârstei și urmează să intre în vigoare la 1 septembrie pentru conturile noi şi la 1 ianuarie pentru cele existente, transmite AFP. „Noi, francezii, peste cinci luni va trebui toţi să ne dovedim vârsta. Dacă aveţi sub 15 ani, contul va fi închis”, a explicat ministrul pentru digitalizare, Anne Le Henanff. (C.Z.)