Gală „Nadia 10” la Deva

Data: 22 Aprilie 2026

Personalităţi ale gimnasticii se vor reuni astăzi, 22 aprilie, la Deva, pentru a celebra 50 de ani de când Nadia Comăneci a obţinut prima notă de 10 din istoria gimnasticii. La manifestarea „Nadia 10 - Perfecţiunea inspiră” vor fi prezenți „foşti campioni, antrenori, oficiali şi susţinători ai sportului, precum şi tinere gimnaste care reprezintă viitorul”, a declarat pentru Agerpres multipla campioană Gina Gogean, care se ocupă de organizarea evenimentului. Luni seară, la Madrid, la gala Premiilor Laureus, considerate Oscarurile sportului, Nadia Comăneci a fost onorată cu Premiul Laureus pentru întreaga carieră. (C.Z.)

