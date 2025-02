Gazul din depozite a scăzut sub nivelul de 40%

Data: 13 Feb 2025

Gradul mediu de umplere a depozitelor de gaze din România este de 39,67% în prezent, sub media ultimilor ani, de 41,5%, susţine preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, într-o analiză. Potrivit acestuia, îngrijorarea faţă de golirea depozitelor este cauzată de extragerea neuniformă din diferitele facilități de înmagazinare existente în România. Ministrul energiei a trimis corpul de control la ­Depogaz, „să verificăm exact programul de extracţie, dacă a fost respectat”.

Potrivit preşedintelui AEI, sunt depozite care s-au golit aproape integral şi altele care sunt încă pline. „Această situaţie este cea care creează îngrijorarea. Depozitul de înmagazinare Bilciureşti, care este cel mai mare depozit şi amplasat în apropierea zonei cu cel mai mare consum de gaze, avea un grad de umplere de doar 23,8% în data de 8.02.2025, conform datelor Asociaţiei Operatorilor de Înmagazinare Gaze Naturale din Europa (GIE), în timp ce depozitul de înmagazinare Sărmăşel (al doilea ca mărime) avea 55,1%. Astfel, nu gradul de umplere la nivel naţional este generator de îngrijorare, ci modul în care s-a efectuat golirea depozitelor, dar şi limitările existente în sistemul naţional de transport gaze naturale, care datorită faptului că nu a mai fost supus unor acţiuni extinse de reabilitare în ultimii ani, nu este capabil să asigure transportul gazelor existente în anumite depozite în zonele cu cel mai mare consum de gaze din România”, a explicat Dumitru Chisăliţă, menționând că este nevoie, printre altele, de o regândire a rolului depozitelor de gaze pentru a răspunde cerinţelor actuale de securitate.

Datele GIE arată că, la 10 februarie 2025, gradul mediu de umplere a depozitelor din România era de 39,67%, iar defalcat pe depozite, la Urziceni era de 15,08%, la Bilciureşti de 22,39%, Bălăceanca 51,53%, Sărmăşel 54,25%, Gherceşti 102,89%, Târgu Mureş 46,32%. Având în vedere această situație, Depogaz a anunţat că va diminua programele agreate de extracţie de gaz din depozite astfel: în perioada 7-23 februarie 2025, cu 20%, în 24-28 februarie cu 40%, 1-12 martie cu 14% şi 13-31 martie cu 75%.

Ministrul energiei, Sebastian Burduja, a dat asigurări că nu există riscul unor pene de gaz sau al unor disfuncţionalităţi în alimentarea populaţiei. El a precizat că a trimis vineri corpul de control la Depogaz pentru a verifica dacă a fost respectat programul de extracţie, având în vedere că în noiembrie s-au scos ceva mai multe cantităţi faţă de alţi ani. „În fiecare an, în februarie, mai ales în iernile geroase, se întâmplă acest fenomen: depozitele se golesc mai rapid, capacitatea de extracţie din depozite scade şi sunt perioade în care se poate apela mai mult la importuri. E o situaţie dacă vreţi conjuncturală. Vreau să subliniez că nici un român nu are vreun risc să rămână fără gaz”, a spus Burduja, potrivit Agerpres. (C. Z.)