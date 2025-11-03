Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Grecia: 2,5 miliarde pentru apă

Data: 03 Noiembrie 2025

Grecia a anunţat un plan de 2,5 miliarde de euro pe 10 ani pentru a lupta împotriva penuriei de apă, în special în regiunea Atenei şi în insule, informează AFP. Printre măsuri figurează consolidarea rezervoarelor de apă care alimentează reţeaua din Atena şi lucrări de desali­nizare pentru insulele turistice care au probleme cu apa. Din 2022, au scăzut rezervele de apă cu 250 de milioane mc/an și precipitațiile cu 25%, iar evaporarea a crescut cu 15% anual, potrivit ministrului mediului, Stavros Papastavrou. (C.Z.)

