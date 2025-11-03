Anul trecut, 19.940 de persoane şi-au pierdut viaţa în accidente rutiere în întreaga Uniune Europeană. Cifra reprezintă o scădere de 2% în comparaţie cu 2023 şi marchează progrese continue, dar lente, în
Grecia: 2,5 miliarde pentru apă
Grecia a anunţat un plan de 2,5 miliarde de euro pe 10 ani pentru a lupta împotriva penuriei de apă, în special în regiunea Atenei şi în insule, informează AFP. Printre măsuri figurează consolidarea rezervoarelor de apă care alimentează reţeaua din Atena şi lucrări de desalinizare pentru insulele turistice care au probleme cu apa. Din 2022, au scăzut rezervele de apă cu 250 de milioane mc/an și precipitațiile cu 25%, iar evaporarea a crescut cu 15% anual, potrivit ministrului mediului, Stavros Papastavrou. (C.Z.)