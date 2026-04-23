Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Grecia: Ajutoare pentru familiile cu copii

Data: 27 Aprilie 2026

Noi măsuri de ajutorare pentru persoanele vulnerabile financiar au fost anunţate de prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis, relatează AFP. Un ajutor excepţional de 150 de euro per copil acordat familiilor cu copii va fi distribuit la sfârşitul lunii iunie către aproape un milion de gospodării. De asemenea, ajutorul pentru pensionarii cu venituri mici „este majorat la 300 de euro net”. Va fi plătit în fiecare lună noiembrie, în mod permanent şi anual. (C.Z.)

