Gripa aviară: Recomandări pentru crescătorii de păsări

Data: 21 Noiembrie 2025

Deși în România nu există în prezent focare active de gripă aviară, situaţia epidemiologică europeană este una îngrijorătoare, iar riscul apariției şi răspândirii virusului H5N1 este ridicat, atrage atenția Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

Instituţia precizează că a transmis tuturor direcţiilor sanitare veterinare judeţene măsuri suplimentare de biosecuritate, în special în zonele expuse migraţiei păsărilor sălbatice.

Pentru a limita riscurile, ANSVSA recomandă crescătorilor ca păsările domestice să fie crescute în spaţii protejate, iar dacă acest lucru nu este posibil, hrănirea şi adăparea să fie făcute doar în locuri acoperite. Este indicată separarea raţelor şi gâştelor de celelalte păsări domestice, deoarece pot transmite virusul fără să prezinte semne. Alte recomandări vizează evitarea adăpării cu apă preluată din lacuri sau canale frecventate de păsări sălbatice, limitarea accesului în spaţiile unde sunt ţinute păsările, dezinfectarea atentă a echipamentelor pentru cei care intră în fermă. Crescătorii trebuie să cunoască simptomele bolii şi să anunţe imediat veterinarul în cazul oricărei mortalităţi neobişnuite. De asemenea, populația este sfătuită să nu atingă păsările sălbatice găsite moarte şi să alerteze autorităţile.

„Gripa aviară este un risc real, iar prevenirea rămâne cel mai important instrument pe care îl avem”, a declarat Alexandru Bociu, preşedintele ANSVSA, potrivit Agerpres.

În ultimele 30 de zile, la nivel european au fost confirmate cazuri de H5N1 în numeroase țări, cele mai afectate fiind Germania (98 focare) și Franţa (28). Dintre vecinii României, doar Bulgaria a raportat patru focare. (C.Z.)