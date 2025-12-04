Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Harta accesării fondurilor de Coeziune 

Harta accesării fondurilor de Coeziune 

Actualitate socială
Data: 04 Decembrie 2025

Un tablou de bord privind accesarea fondurilor de Coeziune este disponibil pe pagina Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, unde se află și un instrument similar referitor la PNRR. „Pe pagina mfe.gov.ro puteţi avea acces la cele două tablouri de bord pe PNRR şi pe Coeziune”, a spus ministrul de resort, Dragoş Pîslaru. Tabloul de bord privind Coeziunea este „mai complex”, cu o hartă clasică, în care se pot selecta programele operaţionale, pe judeţe. (C.Z)

