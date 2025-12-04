Comisia Europeană a prezentat, recent, Agenda Consumatorului 2030, un plan strategic pe cinci ani care are între obiective claritatea legislativă pentru o creştere durabilă a protecţiei consumatorilor în Uniunea
Harta accesării fondurilor de Coeziune
Un tablou de bord privind accesarea fondurilor de Coeziune este disponibil pe pagina Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, unde se află și un instrument similar referitor la PNRR. „Pe pagina mfe.gov.ro puteţi avea acces la cele două tablouri de bord pe PNRR şi pe Coeziune”, a spus ministrul de resort, Dragoş Pîslaru. Tabloul de bord privind Coeziunea este „mai complex”, cu o hartă clasică, în care se pot selecta programele operaţionale, pe judeţe. (C.Z)