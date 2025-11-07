Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Hartă digitală a voluntariatului din judeţul Bistriţa-Năsăud

Hartă digitală a voluntariatului din judeţul Bistriţa-Năsăud

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 07 Noiembrie 2025

Date privind proiectele de voluntariat derulate în judeţul Bistriţa-Năsăud sunt mai accesibile acum, după lansarea, recent, a unei hărţi digitale. Site-ul ong-bistrita.vercel.app a fost realizat de către profesorul de informatică Constantin Gălăţan de la Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” din Bistriţa şi îl descrie ca fiind „un portal pentru a descoperi rapid site-urile, paginile de Facebook, adresele şi informaţii rapide despre fiecare ONG. Avem şi o listă rapidă cu toate asociaţiile pe un anumit domeniu”, potrivit Agerpres. Până la acest moment, harta digitală a voluntariatului cuprinde 27 de ONG-uri din diferite localităţi ale judeţului, cele mai multe din municipiul reşedinţă. Principalele domenii de activitate ale acestor asociaţii şi fundaţii sunt educaţia, cultura, tineretul, sănătatea şi arta. ONG-urile care doresc să facă parte din această bază de date pot face o cerere de înscriere, în care să fie menţionate datele de contact, adresa, site-ul sau pagina de socializare. 

