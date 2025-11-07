Hartă digitală a voluntariatului din judeţul Bistriţa-Năsăud

Date privind proiectele de voluntariat derulate în judeţul Bistriţa-Năsăud sunt mai accesibile acum, după lansarea, recent, a unei hărţi digitale. Site-ul ong-bistrita.vercel.app a fost realizat de către profesorul de informatică Constantin Gălăţan de la Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” din Bistriţa şi îl descrie ca fiind „un portal pentru a descoperi rapid site-urile, paginile de Facebook, adresele şi informaţii rapide despre fiecare ONG. Avem şi o listă rapidă cu toate asociaţiile pe un anumit domeniu”, potrivit Agerpres. Până la acest moment, harta digitală a voluntariatului cuprinde 27 de ONG-uri din diferite localităţi ale judeţului, cele mai multe din municipiul reşedinţă. Principalele domenii de activitate ale acestor asociaţii şi fundaţii sunt educaţia, cultura, tineretul, sănătatea şi arta. ONG-urile care doresc să facă parte din această bază de date pot face o cerere de înscriere, în care să fie menţionate datele de contact, adresa, site-ul sau pagina de socializare.