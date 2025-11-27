Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Incertitudine privind programul Rabla în 2026

Incertitudine privind programul Rabla în 2026

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 27 Noiembrie 2025

Programul Rabla destinat achiziționării de mașini noi, mai puțin poluante, ar putea fi anulat în 2026, deoarece, în acest moment, nu există un buget identificat pentru acesta, a anunţat ministra mediului, Diana Buzoianu.

„Nu a fost făcut încă bugetul AFM (Administraţia Fondului pentru Mediu, n.r.). Eu mi-am exprimat public preferinţa, deşi înţeleg nevoia pentru mai multe tipuri de proiecte. Este clar că anul viitor prioritatea va trebui să fie finalizarea proiectelor din PNRR. O parte semnificativă din proiectele din PNRR, care şi-au pierdut fondurile, finanţarea, vor fi mutate pe AFM. În acelaşi timp, avem o discuţie cât se poate de aşezată ca, în cazul în care vom găsi totuşi buget pentru Rabla anul viitor, dar momentan nu avem acest buget încă identificat, să fie suplimentar câteva condiţii care nu au fost aplicate până în anul acesta. De exemplu, eu susţin să fie aplicat programul Rabla pentru maşini produse în Europa. (…) Dar în acest moment buget identificat pentru programul Rabla nu există”, a menţionat Diana Buzoianu, la o conferință pe tema energiei, potrivit Agerpres. 

În opinia sa, în bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru 2026 vor avea prioritate proiectele aflate în derulare și care trebuie terminate. „Va trebui să avem o discuţie serioasă pentru gândirea bugetului pentru anul viitor al AFM. Din punctul meu de vedere, prioritate vor avea proiecte care au început deja să fie lucrate, adică vorbim de apă, canal, lucrări care deja există în teren, şantiere care au fost deja deschise, care nu pot fi amânate”, a spus ministrul.

Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice a beneficiat de un buget total de 200 de milioane de lei. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială