Incertitudine privind programul Rabla în 2026

Data: 27 Noiembrie 2025

Programul Rabla destinat achiziționării de mașini noi, mai puțin poluante, ar putea fi anulat în 2026, deoarece, în acest moment, nu există un buget identificat pentru acesta, a anunţat ministra mediului, Diana Buzoianu.

„Nu a fost făcut încă bugetul AFM (Administraţia Fondului pentru Mediu, n.r.). Eu mi-am exprimat public preferinţa, deşi înţeleg nevoia pentru mai multe tipuri de proiecte. Este clar că anul viitor prioritatea va trebui să fie finalizarea proiectelor din PNRR. O parte semnificativă din proiectele din PNRR, care şi-au pierdut fondurile, finanţarea, vor fi mutate pe AFM. În acelaşi timp, avem o discuţie cât se poate de aşezată ca, în cazul în care vom găsi totuşi buget pentru Rabla anul viitor, dar momentan nu avem acest buget încă identificat, să fie suplimentar câteva condiţii care nu au fost aplicate până în anul acesta. De exemplu, eu susţin să fie aplicat programul Rabla pentru maşini produse în Europa. (…) Dar în acest moment buget identificat pentru programul Rabla nu există”, a menţionat Diana Buzoianu, la o conferință pe tema energiei, potrivit Agerpres.

În opinia sa, în bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru 2026 vor avea prioritate proiectele aflate în derulare și care trebuie terminate. „Va trebui să avem o discuţie serioasă pentru gândirea bugetului pentru anul viitor al AFM. Din punctul meu de vedere, prioritate vor avea proiecte care au început deja să fie lucrate, adică vorbim de apă, canal, lucrări care deja există în teren, şantiere care au fost deja deschise, care nu pot fi amânate”, a spus ministrul.

Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice a beneficiat de un buget total de 200 de milioane de lei. (C.Z.)